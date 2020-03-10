Xiaomi показала лимитированную версию нового флагман Xiaomi Mi10, анонс которого состоялся месяц назад. Xiaomi Mi 10 Explorer Edition получил полностью прозрачную заднюю панель.

Компания Xiaomi показала прозрачную версию смартфона Xiaomi Mi10. Анонс нового флагмана прошел в середине февраля и вот, спустя месяц, китайский производитель выпустит лимитированную версию смартфона с прозрачной задней панелью, пишет издание Gizmochina.Частично прозрачный корпус уже получили смартфоны предыдущих поколений Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. В этот раз Xiaomi решила сделать прозрачной всю заднюю панель смартфона.На фото, выложенных отделом маркетинга, можно рассмотреть практически всю начинку телефона, начиная от модуля камеры до аккумулятора. Прозрачные версии предыдущих смартфонов китайского производителя получили только стеклянные вставки в верхней части корпуса. Дата выхода и стоимость оригинальной версии Xiaomi Mi10 пока неизвестны.Xiaomi анонсировала Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro в формате онлайн-трансляции в середине февраля. Многолюдную офлайн-презентацию пришлось отменить из-за эпидемии коронавируса. Оба смартфона получили AMOLED-экраны с разрешением FullHD+, диагональю 6,67 дюйма и изогнутыми краями, и 108-мегаписксельные камеры. Цены на новинки стартуют от 3999 юаней (примерно 41 450 рублей по текущему курсу) за младшую модель с 8/128 ГБ памяти и достигают 5999 юаней (62 000 рублей) за Mi 10 Pro в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.