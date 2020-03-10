Главный тренер английского клуба Манчестер Сити высказался по поводу проведения матчей чемпионата АПЛ без зрителей. По мнению наставника горожан, если люди не могут прийти на футбол, то в этом нет никакого смысла.

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" высказался по поводу проведения матчей чемпионата АПЛ без зрителей. По мнению наставника "горожан", если люди не могут прийти на футбол, то в этом нет никакого смысла."Это уже случилось в Италии и Испании. Думаю, что это ожидает и Англию. Мы должны спросить себя: стоит ли играть без зрителей? Ведь мы делаем свою работу для болельщиков. Если люди не могут посетить матчи, то в таком футболе нет никакого смысла", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.Напомним, что ранее из-за коронавируса был остановлен футбольный чемпионат Италии. В Испании же два ближайших тура Ла Лиги пройдут без зрителей.