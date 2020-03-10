За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 55 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 5 несовершеннолетних. Произошло 285 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 74 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский район:По предварительной информации, 3 марта 2020 г. около 10.50 в г. Ковров у дома 116/5 по улице Комсомольская 58-летний водитель автомобиля «Ford – Карго» с полуприцепом «МАЗ 9758» не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Рено Колеос» под управлением 45-летнего водителя. После чего автомобиль «Рено – Колеос» совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля «Рено – Колеос» 1988 г.р., 1977 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Камешковский район:По предварительной информации, 4 марта 2020 г. около 04.10 на 12 км автодороги «М-7 «Волга» подъезд к г.Владимир» 30-летний водитель автомобиля «Киа-Рио» при выезде на главную дорогу допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (опору ЛЭП). В результате ДТП водитель автомобиля «Киа-Рио» госпитализирован.Киржачский район:По предварительной информации, 5 марта 2020 г. около 19.20 на 8 км автодороги «Дубки – Киржач» 30-летний водитель автомобиля «Хонда–Цивик» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ЗИЛ», который перевозил бревна, под управлением водителя 1985 г.р., после чего от удара с прицепа автомашины «ЗИЛ» бревна скатились на проезжую часть, после чего с ними совершил столкновение движущийся во встречном направлении автомобиль «Форд-Фокус» под управлением водителя 1960 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хонда–Цивик» госпитализирован.Судогодский район:По предварительной информации, 6 марта 2020 г. около 13.40 на 1 км автодороги «Владимир – Муром – Шепелево» 25-летний водитель автомобиля «БМВ-325» допустила съезд в правый по ходу движения транспортного средства кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний пассажир автомобиля «БМВ-325» направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 7 марта 2020 г. около 09.35 на 290 км автодороги М-7 «Волга» 38-летний водитель автомобиля «IVEKO-STRALIS» допустил столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении автомобилем «MERCEDES BENZ ACTROS 184» под управлением водителя 1980 г.р. После чего автомобиль «MERCEDES BENZ» совершил наезд на остановившийся под запрещающий сигнал светофора автомобиль «VOLVO FH-TRUCK 4x2» под управлением водителя 1990 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «IVEKO» и водитель автомобиля «MERCEDES BENZ» направлены на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 8 марта 2020 г. около 00.40 в городе Муроме у д.34 по ул.Свердлова (нерегулируемый перекресток) 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» при выполнении маневра поворота налево допустила столкновение с автомобилем «Мицубиси-Лансер» под управлением водителя 1976 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21120» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 22-летний пассажир автомобиля «Мицубиси-Лансер» госпитализирована, 23-летний пассажир автомобиля «Мицубиси-Лансер» направлена на амбулаторное лечение.