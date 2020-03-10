Япония представила второй пакет стимулирующих мер на сумму 430,8 миллиарда иен ($4,1 миллиарда) для борьбы с экономическими последствиями вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Япония представила второй пакет стимулирующих мер на сумму 430,8 миллиарда иен (4,1 миллиарда) для борьбы с экономическими последствиями вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.Для финансирования стимулирующих мер правительство задействует оставшиеся резервные средства бюджета на этот финансовый год в размере около 270 миллиардов иен, заявил премьер- министр Японии Синдзо Абэ.Основное внимание будет уделено поддержке малых и средних предприятий. Кроме того, новый пакет включает финансирование модернизации медицинских учреждений, а также субсидии работающим родителям, которые были вынуждены взять отпуск из-за приостановки занятий в школах.Япония увеличит до 1,6 триллиона иен специальное финансирование для малых и средних фирм, пострадавших от последствий коронавируса, по сравнению с примерно 500 миллиардами иен, объявленными ранее, сказал Абэ.Экономика Японии в IV квартале 2019 года продемонстрировала максимальный спад почти за шесть лет, после того как повышение налога с продаж ударило по потребительским расходам.Вспышка коронавируса COVID-19, вызвавшая сбои в цепочках поставок и нарушившая деловую активность, создает угрозу технической рецессии в Японии, третьей по величине экономике мира.