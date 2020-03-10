Банк России имеет достаточный набор возможных мер для стабилизации обстановки и сделает все возможное для минимизации влияния внешних шоков на экономику и финансовую систему России, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Банк России имеет достаточный набор возможных мер для стабилизации обстановки и сделает все возможное для минимизации влияния внешних шоков на экономику и финансовую систему России, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.ЦБ имеет большой пакет возможных мер, которые уже неоднократно применяли в "более тяжелых ситуациях", эти меры работают и позволяют стабилизировать финансовую систему, отметила Юдаева, сообщает "Интерфакс".ЦБ сделает все возможное для того, чтобы снизить влияние внешних шоков на российскую финансовую систему и экономику."Многое сделано" для поддержания макроэкономической устойчивости. Работает бюджетное правило, у бюджета достаточно средств для того, чтобы выполнять все бюджетные обязательства. Накоплены золотовалютные резервы. Инфляция находится на низком уровне, пояснила Юдаева.Что касается финансовой системы, то она может устойчиво работать в условиях колебаний на внешних рынках. Банки накопили "запасы и капитал, рублевую и валютную ликвидность", все это обеспечивает стабильность финансовой системы, подчеркнула Юдаева.ЦБ 10 марта приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, во вторник ЦБ начнет продавать валюту.ЦБ ввел также ряд регуляторных послаблений для банков при кредитовании компаний, пострадавших от распространения коронавируса.