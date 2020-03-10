Мужчина совершил кражу, воспользовавшись чужим жетоном из гардероба.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Нижегородской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В декабре прошлого года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 32-летний местный житель, сообщивший, что в одном из ночных клубов города у него была похищена куртка.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленника, 28-летнего жителя соседнего региона, задержали на территории Нижегородской области.В содеянном обвиняемый сознался, пояснив, что заметил, как у потерпевшего из кармана брюк выпал жетон из гардероба. Пользуясь тем, что потерпевший потерял бдительность, злоумышленник забрал свою и чужую куртки из гардероба, после чего покинул заведение. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.В ходе следствия похищенная куртка была изъята и возвращена владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.