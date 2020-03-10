На повышенных тонах завершился разговор посетительницы иркутской аптеки и провизора о побочных эффектах лекарств. Сотрудница торговой точки отказалась возвращать деньги за медикаменты и включила камеру на телефоне, чем спровоцировала настоящую бурю негодования.

На повышенных тонах завершился разговор посетительницы иркутской аптеки и провизора о побочных эффектах лекарств. Сотрудница торговой точки отказалась возвращать деньги за медикаменты и включила камеру на телефоне, чем спровоцировала настоящую бурю негодования.Эти кадры были сделаны во второй половине дня 8 марта в микрорайоне Радужный. Женщина вернулась в аптеку, где незадолго до этого приобрела желчегонный препарат. Ознакомившись с инструкцией, она решила не рисковать здоровьем, только вот сдать лекарства у нее не получилось — это запрещено на законодательном уровне.Такой поворот событий привел в негодование посетительницу, она начала требовать вернуть ей уплаченную сумму, а, увидев, что провизор снимает ее на видео, принялась крушить витрины. Погром она сопровождала нравоучениями о будущем материнстве и ответственности персонала аптек за продаваемые лекарства. Более того, она требовала "снять прослушку" и дотянулась кулаком до провизора.В региональном управлении МВД проводят проверку инцидента.