Жители одного из домов на Долгоруковской улице вынуждены не проветривать свои квартиры. Причина - расположенная в подвале кальянная. Клубы дыма через систему вентиляции выходят прямо под окна. Ни переговоры, ни жалобы не помогают исправить ситуацию.

Жители одного из домов на Долгоруковской улице вынуждены не проветривать свои квартиры. Причина — расположенная в подвале кальянная. Клубы дыма через систему вентиляции выходят прямо под окна. Ни переговоры, ни жалобы не помогают исправить ситуацию.Жильцы дома на Долгоруковской улице уже привыкли на все смотреть сквозь дым от кальянной, которая располагается в подвале. Люди прямо у себя в квартирах могут с легкостью определить вкус того, что подают сегодня.- Я не воспринимаю этот дым, меня тошнит. Когда окно открываешь, даже на седьмом этаже идет воздух с кальянным дымом.Заведение в подвале открылось пару лет назад, и после этого жизнь всего дома изменилась.- Я в ванную зайти не могу. Такое впечатление, что у меня там несколько человек сидят и курят.Вентиляционную трубу, которая была построена с нарушениями, демонтировали, взамен владельцы кальянной установили другую, однако выходит она прямо под окна. Плюс ко всему в этом же подвале находятся коммуникации всего дома. Но ни у жильцов, ни у коммунальных служб доступа к ним нет.- Если вдруг возникнет какая-то авария с водой, все находится в этом подвале, доступ в который запрещен. "Жилищник" несколько раз пытался проникнуть туда, чтобы хотя бы снять показания счетчика, но достучаться до людей невозможно.Вместе с жильцами дома журналисты идут в кальянную. На входе их встретили рабочие. Похоже, что владельцы помещения начали самовольную перепланировку подвала. Появилась еще одна комната, которую скорее всего тоже сдадут в аренду.Судя по расписанию, кальянная работает, но дверь съемочной группе так и не открыли, а на вопросы отвечать отказались. Дозвониться до владельца не удалось. В районной управе говорят, что в курсе проблемы."После обращения жителей нами было подготовлено обращение в Роспотребнадзор, в территориальный отдел МЧС по городу Москве. Вопрос работы данного заведения находится на контроле управы, работа будет продолжена", — сообщил Роман Ларичкин, заместитель главы управы Тверского района Москвы по вопросам экономики, торговли и услуг.Но пока кальянная продолжает работать. Если запахи не исчезнут, люди будут добиваться закрытия заведения через суд.