Приводит дочка нового русского своего парня-студента (С) с папой (П) знакомить.
П: Ну и чем ты собираешься заниматься?
С: Ну, с Божьей помощью закончю институт, с Божьей помощью получю диплом.
П: Ну а ты собираешься двигаться по карьерной лестнице?
С: Ну, с Божьей помощью, поступлю я в аспирантуру, с Божьей помощью защищу работу....
П: Ну ты понимаешь, что моя дочка привыкла жить в большой, просторной квартире в центре города и ей необходима домработница??
С: Ну вот с Божьей помощью устроюсь на высокооплачиваемую работу и с Божьей помощью куплю квартиру в центре города, большую, просторную......
П: А через год ей машину надо менять....
С: С Божьей помощью, накоплю я денег и куплю ей новую машину.
Ну, поговорили, студент уходит и прибегают дочка с мамой и сп
еще анекдот!