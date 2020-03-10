10.03.2020

2020-03-10 19:50:10

Злоумышленник обманом забрал в гардеробе чужую куртку

28-летний житель Нижегородской области сам «поднял свой срок с пола».

В одном из ночных клубов Мурома он заметил как у посетителя выпал из кармана брюк номерок. Тогда, по версии отдела дознания «Муромский», злоумышленник номерок поднял, получил по нему в гардеробе чужую куртку – и скрылся. Сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

По заявлению потерпевшего, его нашли и задержали на территории Нижегородской области. Куртка изъята и возвращена владельцу. А задержанный будет отвечать в суде по существу.