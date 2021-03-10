Банк ДОМ.РФ внес привлекательные изменения в условия ипотеки в рамках зарплатных проектов — при оформлении ипотеки с 10 марта процентные ставки для действующих и новых зарплатных клиентов снижены на 0,6 п.п.

Банк ДОМ.РФ внес привлекательные изменения в условия ипотеки в рамках зарплатных проектов — при оформлении ипотеки с 10 марта процентные ставки для действующих и новых зарплатных клиентов снижены на 0,6 п.п. Возможность оформить ипотеку по сниженным ставкам открыта для всех клиентов, получающих заработную плату на карту Банка ДОМ.РФвне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель.Также в Банке ДОМ.РФ на данный момент доступны следующие условия:-ипотека на строящееся жилье вне льготной программы с господдержкой по ставке от 6,6%;-рефинансирование кредита другого банка можно от 6,7%;-ипотека на вторичном рынке от 6,8%;-ипотека на покупку жилого дома от 9%;-кредит под залог имеющейся квартиры от 8,3%.Минимальные ставки действуют как для нынешних зарплатных клиентов банка, так и для будущих, при внесении единовременной комиссии и дистанционном подтверждении доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Данная заменяет копию трудовой книжки и справку НДФЛ-2, и ее возможно получить не выходя из дома, через сотрудника банка. Будущие зарплатные клиенты оформляют ипотеку по сниженным ставкам при условии перехода на индивидуальный зарплатный проект в течение трех месяцев.Мы решили сконцентрировать усилия на стимулировании ипотеки в рамках зарплатных проектов. Причем воспользоваться дисконтом могут не только клиенты, чьи работодатели реализуют с нами зарплатные проекты, но и любые физические лица, желающие получать зарплату на карту в нашем банке, — объясняет заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.Он также сообщает, что ставки Банка ДОМ.РФ одни из наиболее привлекательных на рынке ипотеки. В результате сегодняшних изменений некоторые программы стали еще доступнее, например, минимальная ставка по ипотеке на покупку готового жилья стала ниже на 0,4 процентного пункта, — заключил он.Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ возможно в режиме онлайн по, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы, а также кешбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на развлечения, транспорт, услуги в салонах красоты и SPA-салонах, ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи, а также 0,5% при покупках в остальных категориях.