Уголовное дело передано в суд.

Прокуратура направила в суд дело о служебном подлоге в Кольчугинской ЦРБ. Обвинение выдвинуто против одного из должностных лиц, работающих в больнице.По версии надзорного ведомства, подозреваемая незаконно начисляла зарплату. Таким образом, она похитила у медучреждения более 105 тысяч рублей. Деньги злоумышленница извела на личные нужды.С августа 2018 по ноябрь 2019 года она незаконно вносила в документы сведения о заработной плате на человека, который в этот период не работал.Дело передано для рассмотрения в Кольчугинский городской суд.