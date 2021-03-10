О любви, красоте и филосовском восприятии жизни. В первый весенний месяц во Владимире открылась выставка под названием “Палитры женской имена”. Это масштабный проект. В нём принимают

О любви, красоте и филосовском восприятии жизни. В первый весенний месяц во Владимире открылась выставка под названием “Палитры женской имена”. Это масштабный проект. В нём принимают участие более 30 талантливых художниц из города Александрова. Главная цель – показать на что способны местные мастерицы. Женщина в искусстве – явление особенное и очень яркое, уверены художницы. Прекрасная