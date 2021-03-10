Госдума 10 марта приняла в первом чтении пакет законопроектов об обстоятельствах, освобождающих чиновников от ответственности за коррупцию. Суть инициативы разъяснил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Госдума 10 марта приняла в первом чтении пакет законопроектов об обстоятельствах, освобождающих чиновников от ответственности за коррупцию. Суть инициативы разъяснил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий ПискаревПринятый законопроект не смягчает наказание и не освобождает чиновников всех уровней от уголовного преследования за коррупционные и иные злоупотребления, подчеркнул парламентарий.«Отвечать за содеянное коррупционерам придется по всей строгости закона, и предложенные правительством РФ поправки не отменяют уже действующие нормы», – сказал Пискарев.Когда не зависящие от чиновника обстоятельства, мешавшие выполнить антикоррупционные требования, будут устранены, ему придется исполнить все предписанные законом действия в полном объеме, пояснил Пискарев.Например, чиновник не мог подать декларацию о доходах из-за наводнения, пожара или техногенной катастрофы. После устранения последствий это обязательно нужно сделать, добавил парламентарий.«Причем на выполнение всех требований антикоррупционного законодательства отводится фиксированный срок – один месяц», – заключил депутат.