В 2021 году женщина за рулём – норма жизни, продиктованная временем, но девушки-таксисты – до сих пор редкий случай. Впрочем, если 20 лет назад их можно было заносить в Красную книгу, то сегодня ..

В 2021 году женщина за рулём – норма жизни, продиктованная временем, но девушки-таксисты – до сих пор редкий случай. Впрочем, если 20 лет назад их можно было заносить в Красную книгу, то сегодня по крайней мере мало кто удивляется представительнице прекрасного пола за рулём авто с шашками на крыше.Одна из ярких представительниц профессии – Алёна Фомина, уроженка небольшого города Судогда, расположенного во Владимирской области. Она начинала свою работу в такси в роли диспетчера, но постепенно переквалифицировалась в водителя и сейчас работает с сервисом DiDi.И запаску поменяет, и стереотипов не боитсяКакой у вас стаж вождения и сколько времени работаете в такси?- Общий стаж за рулём - восемь лет. В такси - два года.Какая у вас любимая марка автомобиля и почему?- Любимая, конечно, «Kia Rio». На ней я начинала работать в такси и эта машина до сих пор со мной. Причина – за годы эксплуатации я её хорошо изучила и могу поменять некоторые запчасти с закрытыми глазами.Много знаете девушек, которые занимаются перевозками пассажиров?- Именно в службе такси девушек много работает, но из тех, кто ездит за рулём во Владимире я знаю пятерых, хотя лично с ними не знакома.Как складываются отношения с мужской частью коллектива? Помогают, подсказывают, приходят на помощь в трудных ситуациях?- Из-за того, что девушек-водителей мало, мужчины нас берегут и всегда помогают. Отношение в этом плане – идеальное.Не секрет, что автомобиль может в любую секунду сломаться. Особенно неприятно, когда это происходит поздно вечером, в дождь или холод. Как вы поступаете в этом случае? Вызываете подмогу, устраняете неполадки сами или как-то по-другому преодолеваете экстремальные ситуации?- Я думаю, что, если человек водит автомобиль, он должен не только уметь крутить «баранку», но и быть готовым к форс-мажорам. Для меня погодные условия не помеха. Если на дороге что-то случится с моим авто, то я сама сделаю всё возможное чтобы устранить неисправность. Я сама могу поменять колесо на запаску или устранить мелкие повреждения, но если выяснится, что дефект серьёзный, то в любом случае попрошу у коллег отбуксировать машину в автосервис.Периодически появляются истории о различных инцидентах в такси. Когда устраивались в службу не было опасений, что работа сопряжена с риском, зачастую не всегда оправданным?- Когда я устраивалась, страха не было. Я работаю только днём, поэтому казусов не происходило.Таксист – семейная профессия ФоминыхДля вас такси - это призвание, способ заработать, дело всей жизни или нечто другое?- Для меня такси - это не только источник основного дохода, но и призвание.С каким сервисом такси вы сотрудничаете? Почему выбрали именно его?- До DiDi я работала в двух других службах, но осенью прошлого года в городе появился этот сервис, и я решила попробовать. Работаю с ним и по сей день. Отмечу, достойные условия, а также удобное приложение для работы с заказами, в котором для безопасности пассажиров и водителей имеется кнопка «SOS», на протяжении всего рабочего дня предусмотрена телефонная поддержка, а также масса других полезных функций.Как родные, близкие, друзья отнеслись к выбору профессии? Удивлялись, подбадривали, помогали?- Мои близкие всегда на моей стороне, поддерживали меня и продолжают поддерживать. Так получилось, что с мужем у нас общие интересы. Мы оба работаем в такси.Как строится ваш график работа-дом, удобен ли он?- Режим работы в достаточно гибкий. Время каждый может подбирать себе сам. Считаю это вполне удобным. В целом мои рабочие будни начинаются утром и заканчиваются в 18-19 часов вечера.Как удается совмещать работу в такси и семью?- Дом и семья органично сочетаются с работой. Если мы захотели отправиться отдохнуть, то я беру выходной и едем. Всегда можно подобрать нужный день.Проводили ли 8 марта на работе? Какие впечатления?- Да! В праздник я работала. Многие удивлялись тому, что девушка работает в Международный женский день. Клиенты, коллеги, родные поздравляли.В праздничный день DiDi поощрила водителей женского пола?- Да. Очень приятно, что нам выплатят бонус в размере суточного заработка, который мы получим вне зависимости от того, работала или нет 8 марта. Кроме этого, в честь Международного женского дня DiDi на неделю отменил для нас свою комиссию.Что вы можете посоветовать девушкам, которые тоже хотят попробовать себя в такси, но стесняются штампов, осуждения окружающих и других стереотипов, связанных с профессией таксиста?- В первую очередь - не нужно поддаваться своему страху, мол, у меня не получится или я не смогу. Нет, нужно пробовать и у вас всё получится. Осуждать со стороны может только невоспитанный человек, который никогда не поймёт, как достаются деньги. Любой труд ценится. Не важно, какая у вас профессия, главное - в любой ситуации оставаться человеком.Справочно:DiDi – один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, объединяющий более 600 миллионов пользователей в 14 странах. Ежедневно с DiDi совершается более 60 миллионов поездок. Первым городом работы в России стала Казань. Сейчас география охватывает ещё 15 городов России – Белгород, Брянск, Владимир, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Набережные Челны, Оренбург, Пензу, Рязань, Тамбов, Тверь, Тулу, Чебоксары.