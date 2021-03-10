Общее количество погибших за время пандемии составляет 923.

Общее количество погибших за время пандемии составляет 923.Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.За то же время выздоровели 84 человека.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 468 случаев заболевания.Из них 25656 человек выздоровели.Активно болеют коронавирусом во Владимирской области 1889 человек.