На днях украинские СМИ запестрили пугающими новостями. Киевские власти вовсю затрубили воинственную и антироссийскую риторику, а в Верховной раде рассматривают репрессивные законы, которые фактически закладывают базу для создания концлагерей для всех несогласных с режимом.

На днях украинские СМИ запестрили пугающими новостями. Киевские власти вовсю затрубили воинственную и антироссийскую риторику, а в Верховной раде рассматривают репрессивные законы, которые фактически закладывают базу для создания концлагерей для всех несогласных с режимом.Параллельно с этим на Донбассе началось новое обострение: и без того шаткое перемирие окончательно рухнуло и на линии фронта участились перестрелки. Многие наблюдатели опасаются, что Украина всерьёз решила поставить кровавую точку в войне и нанести финальный удар. Ряд политиков, юристов и других экспертов предупредили президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, что при таком развитии событий ситуация может обернуться катастрофой.О катастрофе заговорили и в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Бессонов в интервью журналистам заявил, что украинские войска действительно готовятся к полномасштабной войны. По словам политика, Киев уже перебрасывает к фронту тяжелую военную технику, сообщает телеканал "".Бессонов подчеркнул, что украинских вооружённых силах Украины этой подготовки вовсе не скрывают. По его словам, эскалация конфликта "уже началась" и по всей линии фронта происходят обстрелы. Замминистра обратил внимание, что армия непризнанной республики попросту вынуждена вести ответный огонь по позициям ВСУ. Он добавил, что в настоящее время сложно предугадать, когда именно начнётся наступление.Но в том, что оно начнётся, на Донбассе не сомневаются. Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин также заявил, что украинская армия начала накалять обстановку, однако пока не концентрирует силы для удара.