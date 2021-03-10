Утром 10 марта на улице Республики в Тюмени автомобиль Mitsubishi врезался в идущий по маршруту №55 автобус. Удар пришелся в заднюю часть общественного транспорта. Сообщается, что никто из ..

Утром 10 марта на улице Республики в Тюмени автомобиль Mitsubishi врезался в идущий по маршруту №55 автобус. Удар пришелся в заднюю часть общественного транспорта. Сообщается, что никто из находящихся внутри пассажиров не пострадал. А вот водитель легковушки – мужчина 1982 года рождения – от полученных травм скончался на месте, передает . Его пассажир был доставлен в больницу с переломами позвонков и лучевой кости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.