Как отмечают в Белом доме, документ был доработан в соответствии с федеральным законодательством.

Губернатор Владимирской области утвердил изменения в закон «О приватизации госимущества». Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Как отмечают в Белом доме, документ был доработан в соответствии с федеральным законодательством. Нормативно-правовой акт скорректирован с учётом новых правил разработки прогнозных планов и предложениями облпрокуратуры.«В администрации Владимирской области готовятся дополнительные поправки», - уточнили в пресс-службе главы региона.Напомним, что после утверждения итоговой версии документа, стартует следующий этап работы – приватизация госпредприятий. Сам план на 2021 год пока не опубликован.