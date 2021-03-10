По поручению главы региона документ был доработан в соответствии с нововведениями в федеральном законодательстве.

По поручению главы региона документ был доработан в соответствии с нововведениями в федеральном законодательстве.Напомним, что в феврале Владимирский областной суд признал План предусматривал передачу в частные руки госпредприятий, как "Владимиртеплогаз" и "ДСУ-3". В администрации активно приступили к подготовке предприятий к продаже, в частности, были направлены запросы об их начальной стоимости. Депутаты Законодательного собрания региона неоднократно обращались к губернатору с просьбой внести изменения в план приватизации, но губернатор продолжал игнорировать требования законодательства. В сложившейся ситуации судебное разбирательство было единственной возможностью принудить главу соблюсти закон.Соответствующие изменения в региональную нормативную базу внесены в связи с принятыми на уровне Правительства РФ правилами разработки прогнозных планов приватизации госимущества и поступившими письмами областной прокуратуры с рекомендациями устранить противоречия, сообщила пресс-служба обладминистрации..Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» предписывает при разработке региональных и муниципальных приватизационных планов руководствоваться исключительно федеральными правилами. В документе чётко определены структура, содержание, порядок, требования и сроки разработки прогнозных планов, а также порядок и сроки рассмотрения итогов исполнения программ приватизации федерального имущества.Постоянный представитель губернатора в Законодательном Собрании, заместитель главы региона Аркадий Боцан-Харченко на заседании областного парламента, в администрации Владимирской области готовятся дополнительные поправки в действующий закон о приватизации.