YouTube, Instagram, TikTok и другие зарубежные интернет-площадки могут заставить платить налог за российских блогеров с доходов от рекламы. Это может принести бюджету миллиарды рублей, но техническое исполнение инициативы пока вызывает вопросы, отмечают эксперты.

Иностранные компании — Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие в качестве налоговых агентов могут обязать платить налог за российских блогеров с доходов от рекламных публикаций в сетях и сервисах. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на план развития отрасли информационных технологий в России.По данным газеты, изменение предполагается подкрепить федеральным законом. Законопроект планируется подготовить к середине 2021 года, указывается в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии. В плане сказано, что плата с доходов блогеров приведет к росту поступлений от их деятельности в бюджет. Исполнителями проекта названы Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба. Ни одно из этих ведомства не ответило на запросы газеты. В TikTok и YouTube отказались от комментариев В 2020 году, по расчетам исследовательской компании BloggerBase, видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Одной из причин роста спроса на контент и рекламу в интернете и соцсетях газета назвала пандемию коронавируса. Ранее среди инициатив Минцифры по поиску дополнительных источников доходов от IT-индустрии называлось введение налога для иностранных IT-компаний на данные россиян, используемые для таргетирования рекламы, и для зарубежных структур, нанимающих российских программистов на удаленную работу.По мнению президента ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia Бориса Омельницкого, интеграции рекламных сообщений в блогерский контент — это охватный и эффективный инструмент, который рекламодатели охотно используют. Но в России маркетинг в соцсетях выглядит как фрагментированный дикий Запад, потому что этот рынок пока еще формируется. Блогерские платформы и продюсерские центры публикуют цифры, которые отличаются в разы: диапазон от 2,4 млрд до 18 млрд рублей в 2020 году. Все подходы и оценки вызывают интерес, но требуют верификации и согласованной методики оценки рынка, — сказал эксперт. Директор юридической компании Юрвиста Андрей Петропольский пояснил, что блогеры, которым заказали рекламу иностранные компании, чаще всего получают вознаграждение на личный счет. Если сумма менее 500 000 рублей, добавляет юрист, то она не попадает под финмониторинг, а банки и налоговая инспекция не определяют ее как коммерческий платеж. Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в интернет, а интернет — это площадки, на которых блогеры являются основными игроками рынка, — отметил он.У главы Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова инициатива Минцифры вызвала много вопросов. Как будут находить владельцев аккаунта, в котором прошла реклама? Например, не все владельцы аккаунтов в YouTube, Twitter, Instagram, Вконтакте, TikTok и Одноклассниках известны... Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования, — считает он. Иностранные платформы должны в автоматическом режиме выгружать информацию в налоговые органы соответствующих стран по резидентности налогоплательщиков. Для этого нужно распространить обязанности, которые сегодня существуют у финансовых институтов, на социальные сети и иные платформы, где формируются доходы блогеров, — отмечает руководитель практики Международное право и налоги юридической компании Лемчик, Крупский и партнеры Яна СеменякаПетропольский из Юрвисты предупреждает, что если поменять главу Налогового кодекса о переводах иностранных компаний на расчетные счета россиян, добавив, что сам плательщик должен уплачивать НДФЛ за получателя, то по факту за эти средства придется отчитываться каждому получателю денег. Даже если пришли 100 рублей от иностранного юридического лица, придется отчитаться, откуда эти деньги и был ли уплачен с них налог, — указывает эксперт, добавляя, что коммерческая компания, которая заказывала услуги, будет вынуждена посылать вторую платежку российским госорганам. Изменения в системе налогообложения нужны, но главное, чтобы все работало в автоматическом режиме и не приводило к тому, чтобы любой доход из-за границы стал вызывать подозрения и автоматически приводить к блокировке счета, резюмирует Петропольский.