Участок улицы Николо-Галейской, от Козлова тупика до переулка к улице Летне-Перевозинской, перекрыт для движения машин.

Во Владимире на Николо-Галейской улице произошёл прорыв трубы водоснабжения.Как сообщает горадминистрация, причина коммунальной аварии - подвижка грунта. Место повреждения установлено. Ремонтные работы ведутся без отключения от водоснабжения.«Владимирводоканал» обещает устранить аварию оперативно и приносит извинения автомобилистам», - уточнили в пресс-службе мэрии.Добавим, что участок улицы Николо-Галейской, от Козлова тупика до переулка к улице Летне-Перевозинской, перекрыт для движения машин.