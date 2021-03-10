Напомним, что 13 марта во Владимирской области стартует поздравительный марафон. Поздравления в адрес Алисы Аксёновой будут размещены на официальных сайтах областных учреждений, а также в социальных сетях.

Накануне своего 90-летнего юбилея, который Почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, советник губернатора Алиса Аксенова отметит 13 марта, она побывала в музейном центре «Палаты».В ВСМЗ появилась экспозиция, посвящённая её жизни, работе и личности. В дворцовом зале представлены награды, личные вещи, биография именинницы, а также проиллюстрированы основные события из жизни музея.Таким образом, музей-заповедник, который стал делом всей жизни для Алисы Ивановны, одним из первых начал чествовать её.Напомним, что 13 марта во Владимирской области стартует поздравительный марафон. Поздравления в адрес Алисы Аксёновой будут размещены на официальных сайтах областных учреждений, а также в социальных сетях.