Теперь владимирцы будут получать бесплатные препараты не только находясь в стационаре, но и при амбулаторном лечении.

В 2021 году во Владимирской области власти продолжают обеспечивать льготными лекарствами пациентов, перенёсших инсульт, инфаркт и операции на сердце. Как сообщили редакции «33Live.Ru» в Белом доме, на эти цели выделено 150,1 млн рублей.В обладминистрации добавили, что теперь владимирцы будут получать бесплатные препараты не только находясь в стационаре, но и при амбулаторном лечении.«А пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, которые ранее имели право на бесплатное лекарственное обеспечение в течение шести месяцев, сейчас будут обеспечены на протяжении года», - отмечают власти.По информации администрации Владимирской области, пациентам уже выписано порядка 1800 льготных рецептов на сумму 1,7 млн рублей.«Для получения медикаментов потребуется обратиться к лечащему врачу по месту жительства. Он определит план наблюдения, лечения и выпишет рецепт. Затем пациент идёт в аптеку. Для последующих назначений потребуется регулярно проходить лабораторные и инструментальные исследования», - разъяснили порядок получения льготных препаратов в департаменте здравоохранения.