В собственном доме на улице Мира в городе Березовский в Свердловской области был обнаружен мертвым журналист Олег Манваров, передает . По факту произошедшего проводится проверка, однако, ..

В собственном доме на улице Мира в городе Березовский в Свердловской области был обнаружен мертвым журналист Олег Манваров, передает . По факту произошедшего проводится проверка, однако, как рассказывают правоохранители, явных признаков того, что смерть носила насильственный характер, обнаружено не было.