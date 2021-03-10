В результате обследования квартиры полицейские обнаружили комнату, оборудованную для выращивания конопли, в которой находилось 104 куста (стволы с листьями ) в 101 горшке...

«Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Щукино г. Москвы задержан подозреваемый в организации подпольной нарколаборатории», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе отработки оперативной информации сотрудниками полиции была выявлена квартира на улице Маршала Бирюзова, в которой производилось выращивание и обработка наркотических средств канабисной подгруппы. По подозрению в преступлении задержан 31-летний мужчина.В результате обследования квартиры полицейские обнаружили комнату, оборудованную для выращивания конопли, в которой находилось 104 куста (стволы с листьями ) в 101 горшке. Также были изъяты мешок с веществом растительного происхождения, бумага для самокруток, гриндер, прекурсоры – удобрения для выращивания наркотического вещества и весы. Согласно проведенному исследованию установлено, что в изъятом мешке находится наркотическое средство – канабис, массой более 2710 граммов, подготовленное для сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56