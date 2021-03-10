В 1976 году руководство Мосфильма предложило режиссеру Марку Захарову снять экранизацию произведения Евгения Шварца Обыкновенное чудо. Кинематографист решил превратить сказку в музыкальную картину.

В 1976 году руководство "Мосфильма" предложило режиссеруМарку Захарову снять экранизацию произведения Евгения Шварца "Обыкновенное чудо".Кинематографист решил превратить сказку в музыкальную картину.Марк Анатольевич сам написал сценарий ленты. В воспоминаниях Захаров признавался, что во время работы слушал кассету ДжоДассена на повторе. Французский певец дарил режиссеру вдохновение.Музыку для фильма "Обыкновенное чудо" создал ГеннадийГладков. Марк Захаров принимал активное участие в написании композиций для ленты. Режиссер приходил домой к Гладкову. Вместе они что-то правили иимпровизировали. В какой-то момент настойчивость кинематографиста началараздражать Геннадия Игоревича. Композитор всячески избегал встреч с Захаровым идаже притворялся больным.Также Марк Захаров сотрудничал с поэтом Юлием Кимом. В тегоды драматург был активным участником диссидентского движения. Ким находился вопале, поэтому в титрах он указан как "Ю. Михайлов".Итогом работы Захарова, Кима и Гладкова стали шесть песен,пять из которых вошли в финальный монтаж фильма. "Песня охотника" в исполненииактера Михаила Боярского попала только на пластинку, выпущенную после премьеры ленты. Единственным поющим актером в картине оказался Андрей Миронов.Специально для "Обыкновенного чуда" он исполнил три композиции – "Куплетыадминистратора", "Баллада Администратора", "Прощальная песня". За другихартистов пели Леонид Серебренников и Лариса Долина.Роль волшебника Марк Захаров отдал Олегу Янковскому. Всамом начале съемок артист попал в больницу с сердечным приступом. ОлегИванович планировал отказаться от работы в фильме, но режиссеру удалось егопереубедить. Захаров приехал в стационар, в котором находился артист, и обещалзаморозить съемки "Обыкновенного чуда" до выписки последнего.На роль Медведя кинематографист приглашал Юрия Шлыкова, ЕвгенияМеньшова, Игоря Костолевского, но у всех претендентов на тот момент были более выгодныепредложения. В итоге Марк Захаров остановился на молодом АлександреАбдулове, кандидатуру которого, к слову, пришлось отстаивать передхудожественным советом киностудии.В фильме "Обыкновенное чудо" Абдулов сам выполнилбольшинство трюков. От помощи каскадеров актер категорически отказывался. Вовремя съемок сцены, где герой Александра на полном скаку въезжает под арку,цепляется за выступ и подтягивается на руках, произошла неприятность. Вответственный момент артист не вытащил ногу из стремени, упал, а лошадьпротащила его несколько метров. К счастью Александр отделался лишь испугом иуже во втором дубле без проблем выполнил трюк.В фильме "Обыкновенное чудо" Евгений Леонов предстал внепривычном для зрителя амплуа – в роли тирана-короля. Евгений Павлович видел своегоперсонажа не таким, каким его задумал режиссер. "Знаешь, Маркуша, я сделаю так,как ты просишь, а потом снимем один дубль, как вижу его я", – говорил ЛеоновЗахарову. Уже на монтаже стало ясно, что эпизоды, придуманные артистом, лучшевписываются в канву картины.Принцессу в фильме "Обыкновенное чудо" сыграла ЕвгенияСимонова. Однажды на съемках в карьере актрису по пояс засосало в песок. Девушкупытался спасти партнер – Александр Абдулов, но тоже увяз. Актеров вытащили пожарные,которые дежурили на площадке.