Четверо мигрантов из Средней Азии ворвались в частный дом в деревне Коробово в Ленинском округе Московской области, передает сайт . Вооруженные ножом мужчины похитили у проживающей там ..

Четверо мигрантов из Средней Азии ворвались в частный дом в деревне Коробово в Ленинском округе Московской области, передает сайт "". Вооруженные ножом мужчины похитили у проживающей там семьи 360 тысяч рублей. После задержания двое злоумышленников объяснили, что устроили налет на собственного родственника. Он должен был им денег за ремонт, однако не платил.