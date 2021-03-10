Российские правоохранители задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, передает . Чиновника заподозрили в мздоимстве. Выясняются все обстоятельства ..

Российские правоохранители задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, передает . Чиновника заподозрили в мздоимстве. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведомство он возглавлял с ноября 2019 года.