Российские правоохранители задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, передает . Чиновника заподозрили в мздоимстве. Выясняются все обстоятельства ..
<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2021-podozreniya-vo-vzyatke-zaderzhan-altajskij-ministr.html" target="_blank">Подозрения во взятке: задержан алтайский министр</a> - Российские правоохранители задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, передает . Чиновника заподозрили в мздоимстве. Выясняются все обстоятельства ..
[url=https://33live.ru/novosti/10-03-2021-podozreniya-vo-vzyatke-zaderzhan-altajskij-ministr.html]Подозрения во взятке: задержан алтайский министр[/url] - Российские правоохранители задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, передает . Чиновника заподозрили в мздоимстве. Выясняются все обстоятельства ..