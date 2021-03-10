В ночь на 10 марта в Афинах произошли массовые беспорядки. Люди вышли на улицы после того, как 7 марта полицейские неожиданно избили случайного прохожего на улице. Чтобы подавить общественное ..

В ночь на 10 марта в Афинах произошли массовые беспорядки. Люди вышли на улицы после того, как 7 марта полицейские неожиданно избили случайного прохожего на улице. Чтобы подавить общественное возмущение полицейским насилием правоохранительные органы прибегли к дальнейшему полицейскому насилию. Протестующих разгоняли слезоточивым газом и водометами, передает . Сообщается о десяти арестованных.