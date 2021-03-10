Сотрудники полиции задержали 39-летнего москвича, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 6 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – метадона.В результате оперативно-розыскных мероприятий в 4 микрорайоне Зеленограда сотрудники полиции задержали 39-летнего москвича, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 6 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 9 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – метадон.Следствием установлено, что подозреваемый приобрел наркотическое средство с целью его дальнейшего распространения на территории Зеленоградского АО г. Москвы. В результате дальнейших мероприятий оперативники обнаружили и изъяли по месту проживания подозреваемого в Солнечногорском районе Московской области оставшуюся часть приобретенного им наркотического средства, расфасованного и подготовленного для последующего сбыта.Общий вес изъятого наркотика составил более 170 граммов.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31