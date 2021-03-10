Обстановка в Белоруссии накаляется. Силовики усиленно закручивают гайки.

Обстановка в Белоруссии накаляется. Силовики усиленно закручивают гайки.В начале марта Следственный комитет Белоруссии активизировал работу по борьбе с оппозицией. Против лидеров движения и их сторонников возбуждают уголовные дела. Накануне от действий силовиков пострадал блогер Антон Мотолько. Мужчину подозревают в организации массовых беспорядков.Эксперт Валерий Карбалевич уверен: белорусские силовики продолжат давить на население. По его словам, репрессии будут распространяться на все более новые группы людей. "Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" (бело-красно-белую – Прим.ред.) белья", – заявил политолог.Карбалевич назвал "показательными" уголовные дела против оппозиционеров Светланы Тихановской и Антона Мотолько. Эксперт отметил, что задача режима Александра Лукашенко состоит не только в том, чтобы отправить за решетку конкретных людей, но и запугать всех остальных.Ранее стало известно о том, что Белоруссия запросила у Литвы экстрадицию Тихановской. Бывшего кандидата в президенты республики обвиняют в подготовке массовых беспорядков и захвата здания в Гомеле в августе. Примечательно, что Вильнюс .Напомним, волна акций протеста прокатилась по республике во второй половине 2020 года. Белорусская оппозиция заявила, что власти сфальсифицировали выборы президента. Александр Лукашенко опроверг эти данные, но при этом допустил, что ему могли "нарисовать один-два процента".