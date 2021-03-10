Следователем СК России по Владимирской области проверяются обстоятельства гибели малолетней девочки в результате падения на нее шкафа.

Следователем СК России по Владимирской области проверяютсяПо предварительным данным, около 10 часов утра 2 марта 2021 года девочка находилась вместе со своей мамой в ванной комнате. В какое-то время ребенок потянула на себя шкаф-пенал, чем спровоцировала его опрокидывание, сообщила пресс-служба Следкома по Владимирской области.В результате падения мебели, малолетней причинены тяжелые телесные повреждения. Она была незамедлительно доставлена в Кольчугинскую ЦРБ для оказания необходимой медицинской помощи, в последующем ее перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где 5 марта 2021 года ребенок скончался.В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.