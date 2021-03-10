В колодце вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу обеспечения питьевой водой жителей села Сновицы.Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что постановлением главы Суздальского района утверждена схема водоснабжения и водоотведения, содержащая перечень централизованной системы водоотведения Новоалександровского сельского поселения. Согласно документу централизованное водоснабжение частных жилых домов по улице Центральной села Сновицы не предусмотрено.
Специалистами управления Роспотребнадзора совместно с прокуратурой установлено, что питьевая вода нецентрализованного источника водоснабжения (колодца) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Существенно превышены показатели содержания марганца, железа, перманганатной окисляемости, мутности, что свидетельствует о непригодности ее для питьевых целей.
С 2018 года работы по чистке, промывке колодца не проводились. По указанному факту межрайонным прокурором главе администрации Суздальского района внесено представление.
В отношении главы администрации Суздальского района возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.