В колодце вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу обеспечения питьевой водой жителей села Сновицы.Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Установлено, что постановлением главы Суздальского района утверждена схема водоснабжения и водоотведения, содержащая перечень централизованной системы водоотведения Новоалександровского сельского поселения. Согласно документу централизованное водоснабжение частных жилых домов по улице Центральной села Сновицы не предусмотрено.Специалистами управления Роспотребнадзора совместно с прокуратурой установлено, что питьевая вода нецентрализованного источника водоснабжения (колодца) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Существенно превышены показатели содержания марганца, железа, перманганатной окисляемости, мутности, что свидетельствует о непригодности ее для питьевых целей.С 2018 года работы по чистке, промывке колодца не проводились. По указанному факту межрайонным прокурором главе администрации Суздальского района внесено представление.В отношении главы администрации Суздальского района возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.