Для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.

Для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.Теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — говорится в сообщении правительственной пресс-службы.Новый порядок касается всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, однако особенно актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. Как отметили в пресс-службе, в первую очередь это затронет сотрудников в сфере образования и здравоохранения. Ранее в их стаж входило только "время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов".Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. В законе значатся более 30 таких категорий граждан: педагоги, медработники, водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.