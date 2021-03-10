Выбор расположения этого нового вокзального комплекса обусловлен высоким уровнем его транспортной доступности.

С 29 мая транзитные пассажирские поезда, а также скоростные поезда «Стриж» сообщением Москва – Нижний Новгород и «Ласточка» сообщением Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород будут отправляться с железнодорожной станции Черкизово транспортного пересадочного узла вокзального комплекса Восточный и прибывать на неё же.Изменение маршрутов поездов, прибывающих на Курский вокзал столицы, проводится в связи с проводимой комплексной реконструкцией Центрального транспортного узла и запланированным закрытием перегона Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчёвская с целью строительства дополнительных главных путей. В рамках реализации этого проекта предусмотрено создание на железнодорожной станции Черкизово транспортно-пересадочного узла и входящего в его состав вокзального комплекса Восточный.Выбор расположения этого нового вокзального комплекса обусловлен высоким уровнем его транспортной доступности. В непосредственной близости расположена станция Московского метрополитена Черкизовская, время следования от которой до Кольцевой линии метрополитена составляет 12 минут. Кроме того, обеспечивается возможность пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), где размеры движения пригородных поездов превышают 200 пар в сутки, а интервал движения в часы «пик» составляет 4 минуты. На МЦК имеются станции пересадки на Московские центральные диаметры (МЦД), пригородные поезда и поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты города Москвы."Вести" писали, что в Москве , на который будут приходить "Ласточки" и "Стрижи" из Владимира. Руководство РЖД «Ласточек» и «Стрижей» на другой вокзал.