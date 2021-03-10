А на его месте построят новый современный ДК.

Бывший клуб имени Ленина, в котором произошел пожар летом прошлого года, демонтируют в течение лета. Об этом сообщает издание «ВГусе».О результатах экспертизы сгоревшего здания рассказали на встрече директора департамента культуры Алисы Бирюковой и главы города Алексея Соколова. В конце прошлого года её провела организация «Мир-архитектс». По данным экспертизы, «восстановление здания МБУК «ЕСКЦ» невозможно, т.к. техническое состояние основных несущих строительных конструкций характеризуется как аварийное и свидетельствует об опасности внезапного обрушения».Как пояснил глава города, у клуба общая несущая стена со зданием стадиона «Центральный». Это усложняет проведение работ по демонтажу, но летом они должны завершиться.В течение нескольких недель будет подготовлен план работ по демонтажу здания, также ведется поиск типового проекта нового Дома культуры. Следующим этапом станет разработка проектной документации для строительства нового, современного Дома культуры.Напомним, произошел вечером 30 июня прошлого года, причиной пожара была названа неисправность электрической проводки.