По подозрению в подготовке к теракту в одной из школ в Пензенской области был задержан подросток 2005 года рождения, передает . По версии следствия, он планировал напасть на образовательное ..

По подозрению в подготовке к теракту в одной из школ в Пензенской области был задержан подросток 2005 года рождения, передает . По версии следствия, он планировал напасть на образовательное учреждение, вооружившись охотничьим ружьем. Парень уже признал свою вину.