Противоправные действия водителей задокументированы в Коврове, Юрьев-Польском и Петушках.

23 февраля текущего года сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Лифан». Водитель, 48-летний житель Марий Эл, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался.При дальнейшей проверке сотрудники полиции установили, что несколькими часами ранее автолюбитель совершил наезд на другой автомобиль и скрылся с места ДТП. Кроме того, водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Аналогичный факт пресечен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району.26 декабря 2020 года инспекторы остановили автомобиль «Шкода» под управлением 35-летнего местного жителя. Полицейские заподозрили у водителя признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердившего подозрения. Также было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.Возбужденное в отношении фигуранта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В Петушинском районе перед судом предстанет 25-летний житель соседней области.В августе прошлого года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на одной из улиц города Петушки был остановлен мотоцикл «VIRAGO» под управлением фигуранта.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Опьянение было подтверждено результатами проведенного освидетельствования. Измерения показали концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме 0,605 мг/л.Полицейские установили, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления транспортными средствами, однако сел за руль, употребив алкоголь.