Противоправные действия водителей задокументированы в Коврове, Юрьев-Польском и Петушках.
23 февраля текущего года сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Лифан». Водитель, 48-летний житель Марий Эл, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался.
При дальнейшей проверке сотрудники полиции установили, что несколькими часами ранее автолюбитель совершил наезд на другой автомобиль и скрылся с места ДТП. Кроме того, водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Аналогичный факт пресечен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району.
26 декабря 2020 года инспекторы остановили автомобиль «Шкода» под управлением 35-летнего местного жителя. Полицейские заподозрили у водителя признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердившего подозрения. Также было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.
Возбужденное в отношении фигуранта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Петушинском районе перед судом предстанет 25-летний житель соседней области.
В августе прошлого года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на одной из улиц города Петушки был остановлен мотоцикл «VIRAGO» под управлением фигуранта.
По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Опьянение было подтверждено результатами проведенного освидетельствования. Измерения показали концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме 0,605 мг/л.
Полицейские установили, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления транспортными средствами, однако сел за руль, употребив алкоголь.