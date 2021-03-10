Выставочная зона произвела на ребят сильное впечатление и позволила детям стать свидетелями того, насколько сильно ошибаются люди, сделавшие первый шаг в сторону незаконного оборота наркотиков...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели на Московской молодежной антинаркотической площадке профилактическое мероприятие для учащихся Государственного казенного образовательного учреждения г. Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 52» Департамента образования и науки города Москвы.В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации были приняты меры к обеспечению безопасности нахождения граждан на объекте. Для посетителей организована выдача средств индивидуальной защиты в виде одноразовых масок и перчаток. Организован доступ к использованию кожного антисептика. Рассаживание посетителей в зале для проведения семинаров производилось через одного человека.В начале мероприятия с приветственным словом выступил ведущий специалист-эксперт Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве Сергей Густын. В связи с тем, что среди школьников присутствовали дети с нарушениями речи и слуха общение происходило через сурдопереводчика. Сергей Густын рассказал об основаниях и признаках наступления ответственности за незаконный оборот наркотиков, обратился с призывом к каждому из присутствующих на мероприятиях подростку в правильности жизненного подхода, умении твердо сказать «НЕТ» употреблению запрещенных средств и веществ.Далее,ученикам продемонстрировали документальные фильмы телестудии «Петровка, 38» о зафиксированных случаях смертей молодых людей от передозировки наркотиками.Затем для посетителей площадки было организовано знакомство с экспозицией. Вся выставочная зона произвела на ребят сильное впечатление и позволила детям стать свидетелями того, насколько сильно ошибаются люди, сделавшие первый шаг в сторону незаконного оборота наркотиков. Они имеют серьезные проблемы и с законом, и в социальной сфере, а также наносят разрушительный и непоправимый вред своему организму.По окончании встречи ученики выразили признательность полицейским за интересное и познавательное мероприятие.УНК ГУ МВД России по г. Москве