Сейчас он арестован, уже раскаялся в своих преступлениях и даёт признательные показания.

СУ СК России по Владимирской области вместе коллегами из Белоруссии расследуют дело о педофилии.Как сообщает пресс-служба ведомства, в апреле 2018 года неустановленное лицо, используя псевдоним, в социальной сети вело интимную переписку с 11-летней девочкой. Мужчина склонял несовершеннолетних девушек фотографироваться без одежды и прысылать ему снимки. Среди жертв 43-летнего белоруса – две жительницы Владимирской и Пензенской областей.Владимирские следователи передали коллегам материалы о более чем 20 малолетних потерпевших из союзной республики.В марте педофил был задержан. Против него возбуждены уголовные дела по статьям "Действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет" и "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов". Сейчас он арестован, уже раскаялся в своих преступлениях и даёт признательные показания.