В нем приняли участие студенты юридического факультета очной формы обучения.

Студенты в роли судей. Модельное судебное заседание состоялось во Владимирском филиале РАНХиГС. В нем приняли участие студенты юридического факультета очной формы обучения.Ангелина Лукашина - впервые в роли судьи. Ведет дело о затоплении квартиры и компенсации морального вреда и материального ущерба. Разбирательство гражданского дела в суде первой инстанции - базовое для будущего юриста.Ангелина Лукашина, студентка факультета права Владимирского филиала РАНХиГС: «Не сложно. Было интересно и очень увлекательно. И я надеюсь, что на дисциплине уголовного процесса на 4-м курсе мы повторим».Всё, как в настоящем судебном процессе. Судья, секретарь, истец, ответчик и их представители и свидетели. Выступление оценивают эксперты и преподаватели РАНХиГС. Один из них - Станислав Рогожин, заместитель председателя Владимирского областного суда.Станислав Рогожин, заместитель председателя Владимирского областного суда: «По поводу возможности дальнейшей работы. Я надеюсь, что из стен этого учебного заведения выйдут специалисты, которые пополнят судебные заведения Владимирской области».У студентов РАНХиГС большие возможности. Такие модельные судебные заседания - часть учебного процесса. Это полезная практика. Помогает справиться с волнением и сформировать профессиональные навыки, рассказывает директор академии Вячеслав Картухин.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области: «Это придаст уверенности для будущей профессиональной деятельности. Это - большая практическая площадка для того, чтобы получить опыт, набить руку во время таких заседаний».21 марта - во владимирском филиале РАНХиГС - день открытых дверей для всех желающих. Где можно будет познакомиться и с новыми направлениями - судебная и прокурорская деятельность.Анастасия Сахарова. Семен Карпов«Вести-Владимира»