Владимирский лес отправился в основном в Эстонию, Литву, Чехию и Испанию.

В 2021 году Владимирская область отгрузила уже свыше 6,6 тысяч кубометров древесины, что в два раза больше, чем за первые два месяца 2020 года.Львиная доля экспорта - лесоматериалы хвойных и лиственных пород, изделия из древесины, а также крепёжный упаковочный материал.Владимирский лес отправился в основном в Эстонию, Литву, Чехию и Испанию.Вывезено около 700 тонн продовольственных грузов и фуража. Среди них: премиксы – 423 тонны, мука и крупа – 72, торф – 189. Они отправились в Украину, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и страны Евразийского экономического союза.