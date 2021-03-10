Узкая Николо-Галейская улица оказалась заблокирована ремонтной техникой.

Узкая Николо-Галейская улица оказалась заблокирована ремонтной техникой.В мэрии сообщили, что порыв на трубе с холодной водой случился из-за подвижки грунта. Поврежденное место выявлено, ремонтные работы идут без отключения от водоснабжения.Напомним, что 5 марта по аналогичной причине в районе завода "Автоприбор" на Большой Нижегородской улице перекрыли левые полосы движения в обе стороны. Там велись Она тоже возникла из-за подвижки грунта, сообщил "Владимирводоканал".