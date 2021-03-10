Каждую среду в эфире радио Маяк-Владимир - программа Смотритель Маяка. Только актуальные темы и профессиональное мнение! Не пропустите!

Каждую среду в эфире радио "Маяк-Владимир" - программа "Смотритель Маяка". Только актуальные темы и профессиональное мнение! Не пропустите!Всем привет, меня зовут Анастасия Колова. Я - ведущая программы "Смотритель Маяка" на радиостанции "Маяк-Владимир"! В эту среду будем говорить о разумном потреблении одежды, об этичных марках, о правилах шопинга в современном мире и о том, что такое ресайклинг. У нас в гостях в эфирной студии основатель бренда одежды "Анна Коломоец" и стилист София Кожевникова.Встречаемся в среду в 17:05 на волне радиостанции "Маяк-Владимир" на 103,9 ФМ.