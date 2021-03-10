На железнодорожном переезде в Гусь-Хрустальном районе поезд снёс Ауди Q8. Авария произошла 9 марта на 382 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо”. По предварительной информации

На железнодорожном переезде в Гусь-Хрустальном районе поезд снёс Ауди Q8. Авария произошла 9 марта на 382 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо”. По предварительной информации госавтоинспекции, 52-летний водитель Ауди допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него въехал пассажирский тепловоз. В результате аварии водитель Ауди получил травмы головы и был