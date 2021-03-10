Кольчугинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.

Кольчугинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.Должностное лицо Кольчугинской центральной районной больницы Ф. обвиняется в служебном подлоге. То есть внесении должностным в официальные документы заведомо ложных сведений и мошенничестве. сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что с 30 августа 2018 года по 30 ноября 2019 года она, используя своё служебное положение, необоснованно начислила в качестве заработной платы Р. денежные средства. Заведомо зная о невыполнении Р. в указанный период времени обязанностей. Ложные сведения злоумышленница внесла в табели учёта использования рабочего времени и расчета зарплаты, являющиеся официальными документами, дающими право на получение денежных средств и начисление трудового стажа.Таким образом, из корыстной заинтересованности путем обмана были похищено более 105 тыс. рублей.Уголовное дело будет рассмотрено по существу Кольчугинским городским судом.