Башенный кран в Юрьевце огнеборцы тушили со строящегося дома. Напомним, это ЧП произошло вечером 9 марта. Около 19:20 в тревожном ведомстве получили сигнал о возгорании башенного крана у дома

Башенный кран в Юрьевце огнеборцы тушили со строящегося дома. Напомним, это ЧП произошло вечером 9 марта. Около 19:20 в тревожном ведомстве получили сигнал о возгорании башенного крана у дома №8 по улице Всесвятская во Владимире. Горела кабина крана на высоте примерно 11-12 этажа. Судя по видео очевидцев, строительный кран напоминал факел. Для тушение огня пожарные