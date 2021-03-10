Водитель автомобиля «Лексус», следуя задним ходом по дворовой территории д. 26 по Балаклавскому проспекту в г. Москве, совершил наезд на пешехода...
Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина.
Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля «Лексус», следуя задним ходом по дворовой территории д. 26 по Балаклавскому проспекту в г. Москве, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм 89-летняя женщина скончалась на месте.
Следствием УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ««Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
В настоящее время водителю предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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