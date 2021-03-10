Водитель автомобиля «Лексус», следуя задним ходом по дворовой территории д. 26 по Балаклавскому проспекту в г. Москве, совершил наезд на пешехода...

Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина.Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля «Лексус», следуя задним ходом по дворовой территории д. 26 по Балаклавскому проспекту в г. Москве, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм 89-летняя женщина скончалась на месте.Следствием УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ««Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В настоящее время водителю предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28