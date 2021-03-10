Вынесен приговор начальнику отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Вынесен приговор начальнику отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.Он признан судом виновным в превышении должностных полномочий, покушении на получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Следователем СК России в тесном взаимодействии с оперативными службами УФСБ России по Владимирской области установлено, что с 2016 года 49-летний начальник одного из отделов Московско-окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в нарушение своих должностных обязанностей умышленно информировал заинтересованных лиц, незаконно занимающихся выловом рыбы, о дате, месте и времени проведения проверок.И, давая незаконные указания подчиненным сотрудникам, помогал знакомым избегать административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. А за незаконное бездействие еще и получил от трех рыбаков получил взятки в виде незаконно добытой рыбы.Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.