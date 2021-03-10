У дороги возле деревни Кулаково поблизости от города Чехова в Московской области был обнаружен сбитый машиной лис. Животное спасли. Он получил прозвище Элвин и остался на реабилитацию. ..

У дороги возле деревни Кулаково поблизости от города Чехова в Московской области был обнаружен сбитый машиной лис. Животное спасли. Он получил прозвище Элвин и остался на реабилитацию. Прошел уже месяц, и лесной обитатель освоился жить рядом с людьми, передает сайт "". Однако есть одна проблема – у него до сиз пор не срастаются кости после открытого перелома. Неравнодушные люди ищут средства, чтобы сохранить лапу лису и помочь ему вернуться к полноценной жизни.